EUA confirmam morte de nove norte-americanos em ataques do Hamas a Israel

O Departamento de Estado norte-americano não forneceu mais detalhes sobre as circunstâncias das mortes. "Estendemos as nossas mais profundas condolências às vítimas e às famílias de todas as pessoas afetadas", disse Miller num comunicado.

O secretário de Estado, Antony Blinken, disse ontem (8) que é possível que cidadãos dos EUA estejam entre os reféns mantidos pelo Hamas na Faixa de Gaza, segundo apurou o The Wall Street Journal.

Blinken classificou a ofensiva impetrada pelo grupo extremista armado como o pior ataque desde a Guerra do Yom Kippur de 1973, segundo apurou a CNN.

O episódio, que aconteceu em 6 de outubro de 1973, durante o feriado judaico do Yom Kippur (Dia do Perdão), é considerado o evento mais traumático da história de Israel.

Na época, uma aliança de nações árabes, com Egito e Síria à frente, lançou um ataque contra as forças israelenses na área do Deserto do Sinai e nas Colinas de Golã. Esses territórios haviam sido anexados por Israel de forma unilateral durante a Guerra dos Seis Dias, em 1967.

Israel ordena 'cerco completo' em Gaza

A guerra entre Israel e o grupo extremista Hamas entrou no terceiro dia nesta segunda-feira (9), com Israel reunindo mais de 100 mil soldados de reserva perto da Faixa de Gaza, território palestino de onde partiu o ataque de sábado (7).