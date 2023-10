Além de Israel e Ucrânia: mundo tem ao menos 10 guerras sangrentas em curso

10.set.2023 - Bombardeio da Rússia na região de Donestk, na Ucrânia Imagem: ALEXANDER ERMOCHENKO/REUTERS

A Rússia invadiu a Ucrânia em 24 de fevereiro de 2022. Sem um fim à vista para o conflito, os russos ocupam áreas significativas no leste e no sul do país.

As forças russas tomaram grandes partes do território na região de Kharkiv nos primeiros dias da invasão. Desde então, o Exército ucraniano recuperou parte do território fronteiriço durante uma ofensiva-relâmpago lançada no final do ano passado.

A guerra da Ucrânia provocou uma grande mobilização internacional como poucas vezes se viu na última década. Mas, apesar dos esforços diplomáticos para resolver a situação, o conflito continua a ser uma fonte de instabilidade na região.

Etiópia

Tanque de guerra é abandonado na região de Tigré, na Etiópia Imagem: Yasuyoshi Chiba/AFP

Uma guerra que dura mais de um ano já deixou milhares de mortos na Etiópia, leste da África. As forças pró-governo e os rebeldes da região de Tigré duelam no norte do país desde novembro de 2020, quando o primeiro-ministro Abiy Ahmed enviou o exército federal para expulsar as autoridades da área, governada até então pela TPFL (Frente de Libertação do Povo Tigré), movimento que contestava sua autoridade.