'Com medo e sozinha': Neta denuncia sequestro da avó de 85 anos pelo Hamas

A neta diz que Yaffa dedicou a vida ao "país que a abandonou" e que, neste momento, a avó deve estar passando por uma situação difícil, sem medicações, com dor e sem acesso a comida e água. Yaffa tem oito netos e sete bisnetos, de acordo com uma publicação de sua nora, Adriana Adar.

Minha avó fundou o kibutz [tipo de comunidade israelita] com as próprias mãos, acreditava no sionismo, neste país que a abandonou, uma refém. Ela aparentemente está jogada em algum lugar, sofrendo de fortes dores, sem remédios, sem comida e sem água , morrendo de medo, sozinha.

Adva Adar, em post no Facebook

Adva diz que espera que o governo israelense "revire cada pedaço de terra" até que os desaparecidos sejam reencontrados.

Quero que esta imagem faça-os compreender que aqui há pessoas, idosos e crianças, mulheres e homens, com nomes e famílias. Quero que eles fiquem acordados à noite e revirem cada pedaço de terra até que essas pessoas voltem para casa.

Adva Adar, em post no Facebook

O governo de Israel diz que mais de 100 israelenses são mantidos reféns na Faixa de Gaza pelo grupo islâmico Hamas.