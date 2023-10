Bercito: Só em Gaza entendi o que é dormir sem saber se seria alvo de bomba

O jornalista Diogo Bercito relembrou no UOL News da tarde desta quarta-feira (11) como foi cobrir a guerra dentro de Gaza em 2014. A guerra entre Israel e o Hamas entrou no quinto dia, e o número de mortes pode ter ultrapassado os 3,5 mil, segundo dados dos dois lados do confronto.

Cobri a guerra em 2014 dentro de Gaza. Vou dizer uma coisa óbvia, mas só naquele momento que entendi o que é a sensação de você ir dormir sem saber se você vai acordar ou não, sem saber se uma bomba vai cair na sua casa ou ser alvo de ataque.