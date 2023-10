Vamos trazer essas pessoas para casa, diz Biden sobre reféns em Gaza

Presidente dos EUA trabalha junto a Israel para resgatar reféns do Hamas. Biden disse que falou novamente com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, sobre a assistência militar oferecida pelos EUA. Ele também garantiu que fará o possível para trazer os americanos sequestrados de volta "para casa".

Estamos trabalhando em todos os aspectos para resolver a crise dos reféns. Nós traremos essas pessoas para casa. Estamos fazendo muitas coisas, e eu não perco a esperança de que nós traremos essas pessoas para casa.

Assim como premiê israelense, Biden comparou guerra ao Holocausto. Segundo o presidente americano, o ataque do Hamas no último sábado (7) foi o dia mais mortal para os judeus desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945). Ontem (10), o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, já havia classificado o bombardeio como "uma selvageria nunca vista desde o Holocausto".

É o dia mais mortal para os judeus desde o Holocausto. É um dos piores capítulos da história da humanidade. Quero que vocês saibam que eu me recuso a ficar em silêncio, me recuso a ser cúmplice. (...) O meu compromisso com o povo judaico é inabalável. Os judeus têm casa aqui nos EUA.

O que se sabe sobre os reféns

Grupo extremista Hamas tem sob seu poder de 100 a 150 reféns, segundo Israel. Os sequestrados incluem civis de várias nacionalidades e soldados. Israel disse que há brasileiros entre os reféns, mas o Ministério das Relações Exteriores do Brasil não confirma essa informação.