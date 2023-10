Chefe do Exército de Israel admite falhas em resposta ao ataque do Hamas

O chefe das Forças de Defesa de Israel, general Herzi Halevi, falou hoje à imprensa pela primeira vez desde o início da guerra contra o Hamas, e admitiu que o Exército falhou diante do ataque do grupo extremista no último sábado (7).

O que ele disse

"As Forças de Defesa são responsáveis por defender a segurança do país e de seus cidadãos, e na manhã de sábado, na área ao redor da Faixa de Gaza, nós não conseguimos", declarou, segundo relato do jornal Times of Israel.