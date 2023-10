Entidade acusa Israel de usar em Gaza arma de fósforo branco, vetada na ONU

A HRW (Human Rights Watch), uma das mais importantes organizações de direitos humanos do mundo, acusou Israel de usar armas de fósforo branco nos ataques contra a Faixa de Gaza e o Líbano, em meio à guerra deflagrada contra o Hamas, após ser alvo de ataques terroristas do grupo extremista no último sábado (7).

O que aconteceu

A ONG disse ter verificado vídeos que mostram "múltiplas explosões aéreas de fósforo branco" feitas pelo exército israelense sobre o porto de Gaza e em duas localidades rurais na fronteira entre Israel e o Líbano, nos dias 10 e 11 de outubro.