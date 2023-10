Israelenses matam pai e filho durante funeral na Cisjordânia, diz Palestina

Outras pessoas que estavam no funeral tentaram salvar as vítimas ao colocá-las em uma ambulância, mas os israelenses atiraram contra o veículo e mataram os dois no local, diz comunicado palestino.

A Cisjordânia é um território à leste de Israel, governado pela Palestina, mas reivindicado por Tel Aviv. A escalada de violência na região aumentou desde o último sábado (7) quando extremistas do Hamas invadiram Israel e deixaram centenas de mortos. Pelo menos 610 pessoas já foram feridas na Cisjordânia desde a deflagração da guerra.

Conflito entre Israel e Hamas

O conflito entre Israel e Hamas já dura seis dias e, segundo as informações oficiais divulgadas por autoridades dos dois lados, já deixou pelo menos 2.600 mortos.

O Ministério da Saúde da Palestina fala em 1.300 mortos em Gaza, enquanto Israel cita mais de 1.300 mortos.

Na última terça (10), Israel afirmou ter encontrado 1.500 corpos de membros do Hamas, mas não deu detalhes. Os cadáveres, segundo o governo israelense, estavam no sul do país.