Human Rights Watch cita 'violações' de ambos os lados em guerra

Para Shakir, "os ataques ilegais e a repressão sistemática" que atormentam a região da Faixa de Gaza "há décadas" continuarão, enquanto os "direitos humanos não forem respeitados e os culpados não forem responsabilizados".

A Human Rights Watch também criticou as declarações do ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, que ordenou nesta segunda-feira (9), que seja realizado "um cerco completo" à Faixa de Gaza. À CNN, Omar Shakir destacou que essa medida "pune coletivamente" os milhões de palestinos que moram na região e se configura "crime de guerra", além de acusar Israel de usar a fome como "uma arma" no conflito.

Em seu site, a ONG criticou duramente o ataque do grupo terrorista Hamas ao território israelense no sábado (7). Entretanto, lembrou que "as autoridades israelitas reprimiram sistematicamente os palestinos durante décadas e, desde 2007, impuseram um cerco esmagador à população de Gaza".

"Os ataques deliberados e indiscriminados contra civis por parte do Hamas, além da tomada de reféns, equivalem a crimes de guerra sob a ótica da Lei Humanitária Internacional. O corte de eletricidade em Gaza por Israel e outras medidas punitivas contra a população civil em Gaza como uma espécie de punição coletiva, também constituem crimes de guerra. As leis da guerra se aplicam a todos as partes em um conflito", afirmou a Human Rights Watch.

Segundo a ONG, antes da escalada de violência do último final de semana, tanto Israel quanto o Hamas fizeram ataques mútuos que provocaram destruição e a morte de civis em ambos os lados.

"Se aprendemos algumas coisa em conflitos anteriores, é que, enquanto houver impunidade para abusos graves, continuaremos a ver mais cenas de repressão e derramaento de sangue de civis", completou Shakir.