Canal de TV administrado pelo Hamas foi hackeado, diz jornal

O canal de TV al-Aqsa, administrado pelo Hamas, foi hackeado na tarde de hoje, segundo o jornal The Jerusalem Post.

O que aconteceu:

De acordo com o jornal israelense, a seguinte mensagem foi transmitida no canal: "O Hamas destruiu a Faixa de Gaza e contrabandeou seus líderes para locais seguros. Agora, vocês têm de se proteger, evacuar as suas casas e ir para locais seguros porque o golpe será fatal".