Pai descobre que filha desparecida foi morta pela Hamas, e não sequestrada

Eles disseram "achamos Emily. Ela está morta. E eu disse "Sim!", e sorri. Porque eu sabia que essa era a melhor notícia diante das possibilidades que eu conhecia. Ela estaria morta ou em Gaza. E se você sabe alguma coisa sobre o que fazem com as pessoas em Gaza, é pior do que a morte. Eles não teriam água, não teriam comida. Ela estaria numa sala escura lotada de sabe lá Deus quantas pessoas e apavorada a cada minuto, hora, dia e possivelmente ano que passasse. Então morte é uma bênção Thomas Hand, em entrevista à CNN

Segundo a CNN, a menina foi uma das vítimas de um ataque do Hamas a um kibutz na cidade de Be'er que deixou mais de 100 mortos no sábado (.7). Thomas Hand se perdeu da filha e foi resgatado sozinho. Dois dias depois, foi informado

De acordo com a reportagem, integrantes do Hamas foram de porta em porta na comunidade agrícola e mataram as pessoas que encontraram. Algumas tentaram fugir para abrigos, que foram feitos para resistir a ataques de mísseis, mas não a invasões. "Esses abrigos se transformaram, então, em câmaras de execução", conforme a repórter.

Conflito entre Israel e Hamas

O conflito entre Israel e Hamas já dura seis dias e, segundo as informações oficiais divulgadas por autoridades dos dois lados, já deixou pelo menos 2.600 mortos.

O Ministério da Saúde da Palestina fala em 1.300 mortos em Gaza, enquanto Israel cita mais de 1.300 mortos.