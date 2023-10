Novo voo da FAB com resgatados da guerra em Israel chega ao Brasil

O segundo avião da FAB (Força Aérea Brasileira) que buscou brasileiros em Israel, após o recomeço da guerra com o Hamas, pousou às 2h41 de hoje no aeroporto do Galeão no Rio de Janeiro. Ontem, 211 pessoas chegaram ao Brasil no primeiro voo da FAB.

O que aconteceu

Neste segundo voo embarcaram 214 passageiros, um cachorro e três gatos. Essa é a primeira vez que está ocorrendo o resgate de animais. O avião decolou às 12h30 de ontem de Tel Aviv. O primeiro avião trazendo 211 brasileiros aterrissou em Brasília.