Israel anuncia que prepara operação por terra, ar e mar em Gaza

O Itamaraty também informou que mantém contato com 30 brasileiros que estão na Faixa de Gaza. Eles já foram levados até a fronteira com o Egito, mas ainda não conseguiram sair.

Neste sábado, o quarto voo com brasileiros chegou ao Rio de Janeiro com 207 passageiros e quatro animais de estimação. O quinto voo já saiu de Tel Aviv, em Israel, com 215 passageiros e deve chegar ao Rio na madrugada deste domingo (15).

O Itamaraty calcula que, até o final da operação de resgate dos brasileiros, 900 pessoas sejam repatriadas.

O governo montou um cadastro dos brasileiros que estão em Israel. Até a manhã deste sábado, a lista continha 2.723 nomes.

Israel diz que Hamas impede evacuação em Gaza

O anúncio das Forças Armadas de Israel foi feito algumas horas depois do fim do prazo dado pelo governo israelense para que os habitantes do norte de Gaza deixem o local. Neste sábado, as Forças Armadas de Israel disseram que o Hamas está impedindo a "passagem segura" dos palestinos em direção ao sul.