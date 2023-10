Na expectativa por invasão terrestre de Gaza, China pede cautela a Israel

O ministro do exterior chinês, Wang Yi, disse que as ações de Israel em Gaza tem ido "além da auto-defesa" e que o governo do país deve cessar a "punição coletiva" contra a população do território palestino.

Wang disse ainda que "todas as partes não devem tomar nenhuma atitude que eleve a tensão na região e devem voltar à mesa de negociação o mais rápido possível."

As declarações de Wang foram dadas em telefonema ao embaixador da Arábia Saudita na Alemanha Faisal bin Farhan, de acordo com o jornal "The Times of Israel".

Brasileiros repatriados

Chegou ao Brasil na madrugada de hoje o quinto avião da FAB (Força Aérea Brasileira) que buscou brasileiros em Israel após o início da guerra com o Hamas há uma semana

Neste quinto voo foram resgatadas 215 pessoas. A aeronave chegou no aeroporto do Galeão. Já são 916 brasileiros repatriados a partir de Israel.