Diante do impasse, o governo brasileiro decidiu tomar a dianteira e apresentar um texto próprio, construído para lidar com uma saída para a população civil. Mas também atendendo aos interesses das potências ocidentais.

Numa versão preliminar, o texto brasileiro condenava os "ataques terroristas" e citava textualmente o Hamas. O documento também fala na necessidade de libertar reféns israelenses, nas mãos do grupo palestino.

Se confirmado, a referência ao "terrorismo" por parte do Hamas representa uma mudança na postura tradicional do governo brasileiro que por anos evitou qualificar o grupo de terrorista.

Presidente do Conselho da ONU no mês de outubro, o Brasil insiste que apenas uma solução política pode frear a crise no Oriente Médio. Mas o processo, segundo o Itamaraty, precisa garantir uma resposta humanitária urgente.

Outra prioridade do Brasil é a de colocar a ONU e o Conselho de Segurança no centro da resposta à crise. Na sexta-feira, o chanceler Mauro Vieira deixou claro que a credibilidade do órgão está em jogo e que o mundo olha para a entidade como forma de garantir uma resposta à crise.

A projeção do Itamaraty é de que a negociação ocorre entre as potências nos próximos dias e que uma votação ocorra na segunda-feira. A esperança do governo brasileiro é a de convencer americanos, russos e chineses a não usar o poder de veto e permitir que o documento seja aprovado.