Espero escutar a voz dela, diz brasileira que teve filha raptada pelo Hamas

A verdade é que a situação é insuportável, eu não sei onde ela está, não sei a condição dela, não sei o que ela está sentindo. Eu fico louca. É difícil de continuar a vida porque, para mim, ela está sequestrada.

Fishbein contou que o governo israelense disse ter encontrado o celular de Celeste em Gaza, mas que ainda não tem informações sobre o paradeiro da jovem, nem qual "a condição" dela.

Minha grande esperança é escutar a voz da minha filha. Espero escutar a voz dela e saber que ela está viva, que está bem cuidada. Espero que o mundo inteiro ajude a gente a tirar essas pessoas inocentes de lá. Eu acredito que a minha filha está lá e que ela vai voltar.

Desaparecimento

Celeste Fishbein trabalhava como babá e estava em um kibtuz próximo à Faixa de Gaza, quando desapareceu após a invasão do Hamas. A principal hipótese é de que ela tenha sido sequestrada por membros do grupo extremista.

Nos últimos dias, a família tem buscado por informações sobre o paradeiro de Celeste em hospitais e em centros de informação de Israel. Mas a coleta de uma amostra de DNA da mãe dela comparada com os corpos dos mortos no ataque indicam que ela está entre os reféns do Hamas, segundo informou o governo israelense aos parentes de Celeste.