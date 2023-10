Israel diz ter matado liderança do Hamas em Gaza em bombardeio; veja vídeo

Mais de 250 alvos militares do Hamas foram bombardeados neste domingo, segundo Israel. A destruição, de acordo com os israelenses, incluem dezenas de quartéis-generais, postos de observação e estruturas para lançamento de foguetes.

Israel quer eliminar o topo da hierarquia do Hamas. Segundo o jornal The New York Times, os israelenses miram Yahya Sinwar, principal governante do grupo radical islâmico em Gaza. Ele é apontado por Israel como comandante dos ataques que deixaram mais de 1.300 mortos no dia de outubro.

O líder do Hamas, no entanto, não está em Gaza. Ismail Haniyeh, que tem se manifestado publicamente desde o início do conflito, não vive no território palestino, e sim em Doha, no Catar.