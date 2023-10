São Paulo tem ato pró-Palestina, e Rio pró-Israel; veja casos no mundo

Manifestantes pró-Israel e pró-Palestina se reuniram neste domingo (15) em algumas cidades do Brasil com pautas que vão desde o combate ao Hamas ao fim do cerco à Gaza.

O que aconteceu:

A comunidade palestina em São Paulo e apoiadores se reuniram em um ato na Avenida Paulista. Com carro de som, faixas e cartazes, eles pediam o fim dos bombardeios israelenses na Faixa de Gaza.