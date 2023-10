Exército de Israel nega ter atacado comboio em 'rota segura' de Gaza

O Exército israelense negou hoje a autoria do ataque a uma "rota segura", que atingiu comboios palestinos em deslocamento do norte para o sul de Gaza na última sexta-feira (13), deixando ao menos 70 pessoas mortas. Entre as vítimas, havia mulheres e crianças.

O que aconteceu

As acusações de que o bombardeio teria sido feito por Israel partiram do grupo extremista Hamas. "É um relato falso. O Hamas está usando os seus próprios cidadãos como escudos humanos e espalhando fake news", disse Daniel Hagari, porta-voz do Exército israelense, em entrevista coletiva.