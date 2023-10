Bombas perto de brasileiros em Gaza preocupam; Lula fala com Irã e Turquia

O governo espera retirar os cidadãos desde o final de semana passado pelo Egito, mas ainda não teve sucesso. O Brasil defende ainda uma proposta no Conselho de Segurança da ONU (Organização das Nações Unidas), com a criação de um corredor humanitário de Gaza para a retirada de civis.

Desde domingo [15], nós tínhamos a expectativa de que as famílias de brasileiros e brasileiras pudessem sair. Alugamos uma casa, viabilizamos transporte. Estão esses nomes [dos brasileiros] com as autoridades no posto da fronteira. Essa expectativa acaba gerando uma tensão.

Paulo Pimenta, ministro da Secom, em entrevista hoje

Hoje, Lula recebeu uma ligação do presidente iraniano, que não mantém boas relações com Israel, e pediu a criação de um corredor humanitário e a liberação de todos os reféns. Raisi defendeu o fim dos bombardeios a Gaza e a liberação da região.

Lula conversou também com Erdogan, que afirmou que os ataques contra civis são inaceitáveis. Os dois trataram sobre o envio de ajuda humanitária a Gaza, de acordo com a nota divulgada pelo Palácio do Planalto.

Preocupação com brasileiros

Os brasileiros que estão na Faixa de Gaza ainda estão no aguardo da abertura da fronteira de Rafah para entrarem no Egito e, de lá, embarcarem em um voo da FAB (Força Aérea Brasileira) para serem repatriados ao Brasil, informou o Ministério das Relações Exteriores.