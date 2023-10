Brasileiros cercados por Israel em Gaza recebem água e comida da embaixada

28 brasileiros estão concentrados nas cidades de Rafah e Khan Yunis, no sul da Faixa de Gaza, e aguardam para repatriação por passagem pelo Egito. Muitas pessoas com dupla cidadania se reuniram nos últimos dias na região e países como Estados Unidos, Filipinas, Noruega, Turquia e Ucrânia também tentam a evacuação.

A operação depende de negociações complexas entre o Brasil e Egito, e também da permissão de Israel e do Grupo Hamas para a saída. O país egípcio, particularmente, teme que sua segurança nacional possa ser afetada e se preocupam com a entrada de refugiados. A Embaixada do Brasil no Egito já deslocou uma equipe de diplomatas para Ismaília, liderada por Paulino Franco Neto.

"O governo brasileiro, por meio do Escritório de Representação do Brasil em Ramala, mantém permanente contato com os nacionais. Veículos contratados pelo Itamaraty estão de prontidão", comenta o Ministério de Relações Exteriores em comunicado publicado.

Após aprovação de passagem pelo Egito, o plano seria que os brasileiros se desloquem para o Aeroporto de El Arish, onde embarcariam em uma aeronave da FAB. O país Egípcio avisou anteriormente que não autorizará a permanência de estrangeiros em seu território.