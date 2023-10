Terror em bunker: como foram momentos antes da morte de filha de brasileira

Ataque contra bunker e silêncio no celular

Visita à família. Ao canal CNN, Mario relatou como aconteceu o desaparecimento da sobrinha. A garota, que era babá em um kibutz, foi passar o final de semana na casa da avó em uma comunidade nas proximidades da Faixa de Gaza e dormiu na casa do namorado no sábado. Cerca de 90 terroristas invadiram a local e, então, os moradores se abrigam em bunkers. Celeste trocou mensagens com os familiares até as 11h20 do sábado retrasado (7), quando parou de responder.

Pensamos que a bateria no telefone tinha acabado, mas não é possível que o namorado dela também não se comunique. Os dois estão desaparecidos há mais de dois dias, sem nenhuma notícia. Somos brasileiros, mas a menina nasceu aqui [em Israel]. São dois jovens inocentes estavam em casa, não estavam em nenhuma festa por fora, em nenhum perigo. Parece que o Hamas conseguiu entrar no bunker. Não sabemos se eles estão vivos ou se estão em Gaza.

Celular em Gaza. Depois do desaparecimento, o último sinal do celular de Celeste foi localizado em Gaza - o aparelho, no entanto, até hoje não foi encontrado. "Tinham no kibutz uma rede interna de comunicação, e eles estavam recebendo informações do que estava acontecendo fora dos bunkers", disse também.

"Era uma pessoa contra guerras"

Jovem não tinha interesse pelo exército israelense. Também em entrevista à CNN, o tio de Celeste afirmou que ela não pretendia se alistar nas forças armadas do país.