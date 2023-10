Quem é Mia Schem, refém que aparece em vídeo divulgado pelo Hamas

Jovem estava em rave. Ainda segundo o The Times of Israel, ela foi capturada por grupo extremista enquanto participava do festival Universo Paralello, uma rave realizada perto da Faixa de Gaza.

Imagens antigas. No entanto, apesar de o vídeo ter sido divulgado apenas nesta segunda-feira, uma análise do New York Times sugere que partes dele foram filmadas há seis dias.

Reação da família

Contato com o governo. A FDI (Força de Defesa de Israel) disse que a família de Mia foi notificada de que ela havia sido sequestrada na semana passada e que representantes do órgão estavam em contato com os parentes da jovem.

A família dela falou à mídia israelense sobre o vídeo. Uma tia de Mia, identificada apenas como Galit, disse ao The Jerusalem Post que as filmagens representam "um passo muito significativo". "Ela parece assustada, mas pelo menos está viva", afirmou.

"Imploro ao mundo que me devolvam o meu bebê", reforçou a mãe de Mia em entrevista coletiva. "Ela parece apavorada. Ela diz o que eles dizem para ela dizer. Estou realmente preocupado com ela", continua.