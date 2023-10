Hamas divulga primeiro vídeo de suposta refém capturada em Israel

Ela aparece no vídeo com um ferimento no braço e recebendo tratamento.

Mia diz que foi capturada no dia 7 de outubro e pede para voltar para casa. "Estou em Gaza. Fizeram uma cirurgia que demorou três horas, e está tudo bem. Só peço que me devolvam para casa o mais rápido possível, me devolvam para minha família, por favor nos tirem daqui o mais rápido possível".

A mãe da jovem, Keren Schem, disse em recente entrevista que a última informação que teve a filha foi em uma mensagem de WhatsApp. "Ela escreveu que estavam atirando nela e pediu que fossem salvá-la. Não tenho mais informações", disse ao canal Katie Couric, no Youtube.

Segundo autoridades israelenses, 260 pessoas morreram no ataque, e outros foram levados reféns. O evento de música eletrônica, organizado pelo Universo Paralello, contava com três mil pessoas.

Ela conta que tentou telefonar para Mia, mas ela e os amigos não atendiam. A mãe diz que Mia e os amigos tentaram fugiram de carro quando os primeiros foguetes começaram cair no local.

As Forças de Defesa de Israel confirmaram hoje (16) que 199 pessoas ainda são mantidas reféns pelo Hamas. O Exército disse ainda que no vídeo, o Hamas "tenta se apresentar como uma organização humanitária, quando, na verdade, é um grupo terrorista assassino, responsável pelos assassinatos e sequestros de bebês, mulheres, crianças e idosos".