Judeus protestam no Capitólio por cessar-fogo em Gaza; Biden foi a Israel

Polícia do Capitólio prendeu vários manifestantes. "Protestos não são permitidos dentro dos prédios do Congresso", escreveu a entidade na rede social X, antigo Twitter.

Mobilização foi convocada pelo movimento Voz Judaica pela Paz. Antes do protesto, centenas de pessoas se reuniram no National Mall, perto do Capitólio, para depois se dirigirem ao Edifício Cannon e pressionar a administração de Joe Biden a agir por um cessar-fogo.

Biden é realmente o único que tem o poder de pressionar Israel neste momento, e ele deve usar esse poder para salvar vidas inocentes.

Hannah Lawrence, 32 anos, à AFP

Se eu pudesse enviar uma mensagem ao presidente, eu diria: 'Abra os olhos, veja o que está acontecendo em Gaza. Se você quiser poder se olhar no espelho, deve agir e pôr fim ao genocídio'.

Linda Holtzman, 71 anos, à AFP

Biden em Israel

Presidente americano está em Tel Aviv, onde se reuniu com Benjamin Netanyahu. Ao longo da visita relâmpago, Biden se encontrou com o primeiro-ministro de Israel e reafirmou o apoio a seu principal aliado no Oriente Médio após a ofensiva do grupo extremista Hamas, no último dia 7.