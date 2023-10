Presidente da EBC deixa o cargo após repostar ofensa a apoiadores de Israel

O compartilhamento reflete minha posição acima, de protesto contra os ataques a civis, venham de um lado ou de outro. Talvez tenha também sido motivado pelo que considero hipocrisia dos que protestam justificadamente contra o ataque a israelenses, mas justificam os ataques a palestinos.

Hélio Doyle

Lula quer que base se afaste do tema da guerra

A orientação do presidente Lula é que a sua base se afaste do tema da guerra em Israel e foque esforços na pauta econômica. Mas na segunda-feira, 16, o diretório nacional do PT divulgou uma resolução sobre o conflito. O texto defende o fim das ações violentas e coloca no mesmo patamar os ataques do Hamas e a ação de Israel.

O documento desagradou a Embaixada de Israel, que publicou uma nota oficial nas redes sociais. "Qualquer pessoa que pense que o assassinato bárbaro, a violação e a decapitação de pessoas é uma posição política, ou que se trata apenas de uma luta política legítima, possui uma extrema falta de compreensão da atual situação", diz a nota. "Deve ser feita uma forte separação entre a organização terrorista Hamas e os palestinos."

Após a nota da Embaixada de Israel, o PT se manifestou novamente nesta terça-feira, classificando a interpretação do órgão sobre a resolução da sigla como "falsa e maliciosa". "Todos têm direito a defender seu povo, mas a busca por justiça não se confunde com vingança nem pode se dar por meio da Lei de Talião", diz o texto assinado pela presidente do partido, a deputada Gleisi Hoffmann (PR).

(*Com Estadão Conteúdo)