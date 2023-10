Dia 12 da guerra: EUA vetam proposta na ONU; países têm atos contra Israel

A decisão foi tomada no mesmo dia em que Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, chegou a Israel. O presidente dos EUA declarou que os israelenses "não estão sozinhos" na luta contra o Hamas e que a prioridade é libertar os reféns em poder do grupo radical palestino.

Os EUA têm dado ajuda militar a Israel. Nesta quarta, chegou à costa israelense um porta-aviões norte-americano, considerado o maior navio de guerra do mundo. Os EUA também deverão aportar pelo menos US$ 10 bilhões nas forças de Israel.

O veto dos EUA à proposta na ONU foi alvo de críticas. Além de embaixadores de países como China e Rússia, organizações como a Human Rights Watch se disseram decepcionadas com a rejeição do texto.

Em 12 dias, a guerra deixou quase 5 mil mortos, segundo autoridades dos dois lados. Entre os palestinos, de acordo com o Ministério da Saúde local, são 3.540 mortos, sendo 3.478 em Gaza e 62 na Cisjordânia. Em Israel são mais de 1.400 mortos, diz o governo.

Países têm atos contra Israel

Segundo as autoridades palestinas, 471 pessoas morreram no bombardeio ao hospital Al-Ahly Arab, na última terça (17). Israel afirma que o local foi atingido por um disparo da Jihad Islâmica, aliada do Hamas, que teria errado o alvo. Os dois grupos palestinos negam e acusam os israelenses pelo ataque.