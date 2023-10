Tales: Veto mostra fragilidade do mundo nas mãos das grandes potências

Após o veto dos Estados Unidos no Conselho de Segurança da ONU contra uma pausa humanitária em Gaza para socorrer civis, o colunista do UOL Tales Faria apontou no UOL News da manhã desta quarta-feira (18) que o que fica de recado é a fragilidade do mundo diante das grandes potências.

Para ser aprovada, uma resolução no Conselho precisa de nove votos, dos 15 membros do órgão. Mas não pode contar com nenhum veto. Apenas cinco países têm esse direito de vetar um texto: EUA, China, Rússia, Reino Unido e França.