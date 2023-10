Em Israel, Biden atribui ataque a hospital em Gaza a 'outra equipe'

Na noite de ontem, o hospital Al-Ahly Arab foi bombardeado. O Hamas apontou Israel como responsável pelo ataque e chamou o ato de "genocídio". O país, por sua vez, acusou a Jihad Islâmica, que também negou envolvimento.

Estou profundamente triste e indignado com a explosão ontem no hospital em Gaza. E com base no que vi, parece que foi feito pela outra equipe, e não por você.

Presidente dos EUA, Joe Biden

Biden acrescentou que "há muitas pessoas que não têm certeza" da inocência de Israel. O hospital Al-Ahly Arab estava na lista de evacuações ordenadas por Israel —um ato criticado pela ONU.

A declaração de Biden mostra o alinhamento dos EUA com Israel. "À medida que Israel responde a estes ataques, temos que continuar a garantir que vocês têm o que é preciso para se defender. E vamos garantir que isso ocorra".

Hamas acusa Israel pelo ataque

O Hamas e a Autoridade Palestina acusaram Israel de serem autores do ataque. O Hospital Al-Ahly Arab está no centro da cidade de Gaza e tinha, além de pacientes e profissionais de saúde, diversas pessoas deslocadas dentro de Gaza, que procuraram o local como um ponto seguro.