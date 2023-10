Biden mostra força que Netanyahu não tem, diz historiadora

O presidente dos Estados Unidos Joe Biden, que está em Israel, exibe força maior do que a do primeiro-ministro local Benjamin Netanyahu, afirmou a historiadora Monique Sochaczewski, professora do IDP (Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa). Sochaczewski explicou como as falhas de Israel desgataram Netanyahu no cenário político local.

Este contexto, diz a historiadora, favorece Biden, cuja presença no país evita, ao menos por enquanto, uma incursão por terra organizada pelo exército israelense à Faixa de Gaza.