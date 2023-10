Morta pelo Hamas, filha de brasileira será enterrada nesta quinta em Israel

A família brasileira da jovem israelense Celeste Fishbein, assassinada pelo Hamas, comunicou que o enterro será nesta quinta-feira (19) em Israel, às 15h30 (9h30 no horário de Brasília), no cemitério Kibutz Ga'ash. O Shivá, que no judaísmo é um período de luto de sete dias, se iniciará após a cerimônia de despedida.

O que aconteceu

Celeste, filha de brasileira, estava desaparecida desde o dia 7 de outubro, quando começou a guerra entre Israel e o Hamas após ataques terroristas no Sul do território israelense.