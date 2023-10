Drones e 3 mísseis: o que se sabe do ataque do Iêmen contido pelos EUA

O Iêmen vive há oito anos uma guerra entre os rebeldes houthis — que controlam a capital, Sanaa, e outras localidades do país— e o governo, apoiado por uma coligação militar.

Israel como alvo. Ainda assim, o general Pat Ryder afirmou que os mísseis se dirigiam para o norte do Mar Vermelho, possivelmente em direção a Israel. Não houve relatos de feridos e o oficial reforçou que o navio de guerra norte-americano não parecia ser o alvo.

"Ameaça potencial". Ryder disse também que os mísseis foram abatidos porque "representavam uma ameaça potencial" com base no seu perfil de voo, acrescentando que os EUA estão preparados para fazer o que é necessário "para proteger os parceiros e interesses nesta importante região". Ele garantiu que os EUA ainda estão avaliando qual era o alvo.

Disparos de volta. Em resposta aos ataques, o navio também teria feito disparos na direção do Iêmen, disseram as autoridades dos EUA.

Outros ataques. O Pentágono afirmou também que as tropas dos EUA no Iraque e na Síria foram atacadas várias vezes nos últimos dias. Segundo a BBC, um desses ataques teria causado danos leves a "um pequeno número de soldados".

Quem são os houthis?

Mapa mostra países do Oriente Médio Imagem: Reprodução / Cacahuate via Wikimedia Commons

Controle no Iêmen. As milícias xiitas houthis invadiram e assumiram o controle de Sanaa, capital do Iêmen, em setembro de 2014. Na época, a ação visava exigir uma maior participação dos xiitas no governo e na tomada de decisões no país. Meses depois, o gabinete do governo renunciou e os houthis se consolidaram como o poder de fato no país árabe.