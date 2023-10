Líbano pede que Israel declare cessar-fogo de 48 horas na Faixa de Gaza

Localizado no Oriente Médio, o Líbano faz fronteira com Israel. Apesar de ser um país com grande diversidade religiosa, grupos como os xiitas se sentiam pouco representados e sem apoio do governo. Com esse cenário político, somado a onda de invasões de Israel na região, o Hezbollah surgiu na década de 1980.

Portanto, o Hezbollah é um grupo político e militar de origem islâmica xiita. Atualmente, o grupo extremista libanês controla o sul do Líbano. A região também já recebeu muitos refugiados palestinos que residiam no agora Estado de Israel.

A organização conta com o apoio do Irã, que passou a ser governado por um regime teocrático xiita desde 1979. Além do Hezbollah, o país também mantém relações estreitas com o movimento palestino Hamas.

Inimizade histórica

Inimigo de Israel. O Hezbollah é um inimigo jurado de Israel e um ator importante na vida política libanesa. O grupo mantém boas relações com o Hamas, o movimento que governa a Faixa de Gaza.

População libanesa é contra. No entanto, grande parte da população do Líbano é anti-Hezbollah —e essa parte teme uma possível reação israelense contra o país em caso de ataques.