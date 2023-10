Israel diz ter matado especialista em armamentos do Hamas

O departamento operava para aumentar a capacidade de armamento do Hamas, trocando conhecimentos com a organização terrorista em todo o Oriente Médio.

Nota do Exército de Israel

O Hamas ainda não se pronunciou sobre a alegação.

Desde o ataque terrorista do Hamas contra israelenses no dia 13, as forças de Israel já disseram ter matado diversas lideranças do grupo. Uma delas foi Jamila Abdallah Taha al-Shanti, viúva de um cofundador do Hamas, em um ataque aéreo na madrugada desta quinta-feira (19).

Sete membros do Hamas foram mortos de uma vez em um ataque israelense. "Já estavam mapeados", afirmou o Exército.

Espera por ajuda humanitária

No 14º dia de guerra, caminhões com alimentos, produtos de higiene e medicamentos se acumulam na passagem de Rafah, entre Egito e Faixa de Gaza, aguardando autorização para abastecer o território, ainda mais isolado por Israel após o ataque de 7 de outubro.