Mãe e filha libertadas pelo Hamas chegam a Israel

A família participava de uma celebração em Nahal Oz, um kibutz a cerca de 1,5 km da fronteira com Gaza, quando o ataque do Hamas começou.

Natalie Raanan terminou recentemente o ensino médio e estava ansiosa para visitar a família no exterior, disse seu tio, Avi Zamir.

Biden se pronuncia após libertação de reféns

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse, em comunicado divulgado hoje (20), que o governo norte-americano garantiu a libertação das duas norte-americanas. "As duas e as suas famílias terão o total apoio do governo dos Estados Unidos, para se recuperarem e se curarem. Todos devemos respeitar a sua privacidade neste momento", escreveu.

O mandatário disse ainda que está muito feliz com a volta de mãe e filha para casa e citou que elas devem se reunir com os familiares em breve.

Biden conversou com mãe e filha por telefone na noite desta sexta-feira (20). O presidente norte-americano "transmitiu que [elas] terão o total apoio do governo dos EUA enquanto se recuperam desta terrível provação", informou a Casa Branca, segundo o jornal The Times of Israel. Anteriormente, Biden falou por telefone com outros familiares de mãe e filha.