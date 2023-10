Hamas diz ter libertado duas reféns americanas

O anúncio foi feito nas redes sociais do Hamas na tarde de hoje e critica declarações do presidente dos EUA Joe Biden, que se aliou a Israel no combate ao grupo.

Não foram divulgadas mais informações sobre onde as reféns teriam sido soltas.

Em resposta aos esforços do Qatar, as Brigadas Al-Qassam libertaram duas cidadãs americanas (uma mãe e sua filha) por razões humanitárias e para provar ao povo americano e ao mundo que as alegações feitas por Biden e sua administração fascista são falsas e sem fundamento.

Nota do Hamas

Um integrante do Hamas disse que o gesto foi para "provar para a comunidade internacional que o Hamas não é uma organização terrorista". A declaração foi feita em entrevista a emissora Al Jazeera. Ele repetiu a informação de que a negociação de soltura dos sequestrados pode avançar se os ataques a Gaza forem encerrados.

O grupo já havia afirmado anteriormente que libertaria os reféns estrangeiros conforme conseguisse confirmar sua identidade. Na última semana, imagens de uma refém israelense foram divulgadas para mostrar o suposto "bom tratamento" dos sequestrados.

Reféns libertadas são mãe e filha

As cidadãs norte-americanas libertadas pelo Hamas foram identificadas como Judith Raanan, 59, e Natalie Raanan, 18, mãe e filha. As duas estão a caminho de uma base militar em Israel ainda hoje (20), segundo um comunicado do gabinete do primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu.