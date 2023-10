Vida ou morte: por que Rafah virou 'única saída' para palestinos em Gaza

Cerca de 2,3 milhões de pessoas, a maioria formada por palestinos residentes na Faixa de Gaza, aguardam desesperadamente a abertura do posto de passagem de Rafah, por onde deverão entrar os caminhões de ajuda humanitária internacional em meio à guerra entre o grupo extremista Hamas e Israel.

Fotos e vídeos mostram filas desses caminhões, parados até a cidade egípcia de Arish, a cerca de 48 quilômetros de Rafah.

Inicialmente prevista para hoje (20), a abertura dos portões do posto da fronteira do sul de Gaza com o Egito deverá ser adiada para amanhã, segundo o o gestor de emergências da ONU (Organização das Nações Unidas), Martin Griffiths. A passagem está fechada pelo governo egípcio desde 10 de outubro, à espera da conclusão de negociações diplomáticas que permitam a passagem de pessoas e suprimentos.