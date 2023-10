Gaza: '45 pessoas abrigadas, comendo um pão por dia e achando água no chão'

"Eles não conseguem carregar o celular e não tem como se conectar no wi-fi. Até isso foi cortado. Às vezes, eles conseguem carregar o telefone com a bateria de carros e utilizam os dados móveis para avisar que estão vivos. Eles estão em casa, no norte de Gaza, porque realmente não tem mais para onde ir", disse ele ao UOL.

Na sexta-feira (13), após impor um cerco total a Gaza cortando luz e água, Israel ordenou que população deixasse a área norte do território, onde está a família de Rafat. No entanto, o professor diz que eles permaneceram na cidade por falta de alternativa. "Não tem lugar para ficarem no sul de Gaza, não tem condução. Não tem como eles saírem de lá."

Segundo Rafat, que tem 10 irmãos, a casa dos pais hoje abriga cerca de 45 pessoas. Dessas, 12 são crianças com menos de 7 anos.

"Alguns familiares tiveram a casa bombardeada e estão se refugiando com os meus pais. Uma tia do meu pai morreu em um desses ataques. Ela e todos os filhos que estavam na casa. Uma tia minha, irmã da minha mãe, também teve a casa bombardeada, mas graças a Deus ela não estava no momento e conseguiu sobreviver. Agora, ela se mudou para a nossa casa", conta ele.

Ainda que esteja abrigando dezenas de pessoas, o apartamento onde moram os pais de Rafat é composto apenas por dois cômodos, uma sala e uma cozinha. "Meu primo mandou uma mensagem para mim dizendo que queria deitar direitinho, esticar o corpo para descansar, mas que não consegue porque tem muita gente."

Rafat em Gaza, antes de migrar para o Brasil Imagem: Aqruivo pessoal

Em São Paulo, onde reside desde 2019, Rafat permanece com o celular em mãos na expectativa de receber notícias da família. "Eles dizem que estão bem, mas que em qualquer momento podem ir embora desse mundo. Estão carregando o coração nas mãos."