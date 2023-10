Cada segundo conta: como míssil hipersônico da Rússia pode ameaçar os EUA

O presidente russo Vladimir Putin determinou ontem (18) o início de patrulhas de caças no Mar Mediterrâneo, onde estão os dois porta-aviões enviados pelos EUA para apoiar Israel na guerra contra o grupo extremista Hamas.

As aeronaves escolhidas para o monitoramento são do modelo MiG-31 e elas estão armadas com os mísseis hipersônicos "Kinzhal", também chamados de Kinjal - que significa "adaga" em russo.