Biden conversa com americanas libertadas pelo Hamas: 'Vamos tirar todos'

As duas agradecem pelos esforços de Biden para libertá-las. O presidente dos EUA responde que vai tirar "todos", referindo-se aos americanos que seguem na região.

Judith e Natalie chegaram a Israel ontem. Elas aparecem de mãos dadas ao lado de militares israelenses em uma fotografia divulgada pelo gabinete do primeiro-ministro. Mãe e filha haviam sido sequestradas no dia 7 de outubro.

Não houve nenhuma negociação entre o Hamas e Israel para que as reféns fossem liberadas, de acordo com a mídia israelense. Nas redes sociais, Saray Cohen, a irmã de Judith, agradeceu o apoio e disse que está feliz por estar rodeada de amigos e familiares.

Judith e Natalia moram em Evanston, Illinois, nos arredores de Chicago, mas viajaram para Israel, com o intuito de comemorar o aniversário de 85 anos de um parente, segundo familiares que conversaram com o jornal local The Times of Israel. Elas têm dupla nacionalidade, de Israel e dos Estados Unidos.