Israel tem cidade fake de R$ 226 milhões para treinar tropas contra o Hamas

A guerra entre Israel e Hamas chegou ao 14º dia nesta sexta-feira (20), com novos ataques das forças de Benjamin Netanyahu e pelo menos 100 novos alvos atingidos na Faixa de Gaza. No entanto, há anos, as FDI (Forças de Defesa de Israel) já têm onde treinar para confrontos como esse.

Apelidada de "mini Gaza", uma cidade falsa chamada Baladia serve como campo de treinamento realista e foi construída exatamente como a região — mas em menor escala.

Como é a "mini Gaza"?