Guerra em Israel hoje (20/10): Veja últimas notícias e novos vídeos

Ataques em áreas civis

A Palestina disse que forças israelenses invadiram e realizaram um ataque aéreo ao campo de refugiados na Cisjordânia. O Ministério da Saúde da Palestina informou que 13 pessoas foram mortas, incluindo cinco crianças, durante uma invasão e ataque aéreo das forças israelenses no campo de refugiados de Nur Shams, localizado na Cisjordânia.

Ofensiva israelense

As Forças de Defesa de Israel atingiram mais de 100 alvos na Faixa de Gaza, incluindo membros das forças navais do Hamas que participaram do ataque de 7 de outubro. Um dos alvos, Amjad Majed Muhammad Abu 'Odeh, esteve envolvido no assassinato de civis israelenses. Outro alvo foi um esquadrão das forças aéreas do Hamas que tentou disparar mísseis contra aviões militares israelenses.

Entre os locais atingidos pelas FDI, inclui-se um túnel subterrâneo, armazém de armas e centros de comando. A mesquita em Jabaliya também foi alvo, pois Israel afirma que ela continha bens e armas do grupo extremista e era usada como posto de observação e preparação.

As FDI anunciaram ter matado um membro do Hezbollah em um ataque com drones militares. O Exército disse que essa ação foi uma resposta aos ataques sofridos pelo grupo. Tropas de Benjamin Netanyahu e o Hezbollah têm trocado tiros através da fronteira nas últimas duas semanas em meio à guerra em Gaza contra o Hamas.