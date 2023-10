Argentino Javier Milei é exótico para direita e preocupa esquerda no Brasil

"Jeitão exótico" pode gerar "voto envergonhado". O parlamentar bolsonarista vê semelhanças entre o clima hoje na Argentina e o do Brasil em 2018. Segundo ele, Milei pode até levar no primeiro turno, caso Patricia Bullrich não receba muitos votos. Mas o mais provável é que isso não aconteça — por conta da "força do peronismo".

A vitória de Milei representaria esperança para a direita na América Latina. Hoje, só Paraguai e Uruguai têm governos que não são entendidos como de esquerda pelos bolsonaristas. "Se o Trump ganha nos EUA em 2024, melhor ainda", disse o deputado.

Eventual vitória de Milei preocupa PT e PSOL

O PT mandou uma equipe a Buenos Aires para acompanhar eleição. Segundo deputada federal do partido, a ideia é monitorar os desdobramentos e tentar ajudar a eplicar estratégias que tiveram sucesso no Brasil em 2022. O presidente Lula (PT) tem uma relação de proximidade com Cristina Kirchner e outras lideranças peronistas.

Vemos com grande preocupação a ascensão da candidatura de Javier Milei, que expressa o projeto político ultraliberal da extrema direita. Tivemos no Brasil experiência similar com Bolsonaro e vimos o quão desastrosa ela foi

Paula Coradi, presidente do PSOL

"Não se transpõem para as relações internacionais as questões internas", disse Fernando Haddad (PT). Em entrevista à Reuters, o ministro da Fazenda manifestou preocupação com Milei, que já disse que pretende limitar o comércio com o Brasil e chamou Lula de "comunista raivoso".