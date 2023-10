Primárias, 'sala escura' e 45% para vencer: como é a eleição na Argentina

No próximo domingo (22), será realizado o primeiro turno das eleições gerais na Argentina. O pleito reunirá nas urnas nomes dos candidatos à presidência e vice-presidência, além de deputados de todo país, senadores de oito províncias e parlamentares do Mercosul.

A votação ocorrerá entre as 8h e as 18h e, em caso de segundo turno para definir o presidente e seu vice, a eleição será realizada no dia 19 de novembro. O voto é obrigatório para pessoas com idade entre 18 e 70 anos.

Primárias: um termômetro para a eleição