Quem são os principais candidatos à presidência na Argentina

o atual ministro da Economia da Argentina, Sergio Massa, peronista do União pela Pátria.

Esses candidatos se confirmaram à frente na disputa após resultado das Primárias Abertas Simultâneas e Obrigatórias (Paso), realizadas em agosto, que funcionam como um termômetro das eleições.

Na votação, Milei conquistou o primeiro lugar, com 29,86%. Depois veio a coalizão Juntos pela Mudança, de Bullrich (28%) e, em terceiro lugar, ficou a União pela Pátria, de Massa (27,28%). Há candidatos menos cotados, como o governador de Córdoba, Juan Schiaretti (3,71% dos votos), e Myriam Bregman (2,61%) dos votos, segundo informou o La Nación.

O que dizem pesquisas eleitorais

A probabilidade é que a disputa seja decidida no segundo turno, como apontam as pesquisas eleitorais Synopsis Consultores e Opina Argentina, divulgadas na semana passada. Para vencer no primeiro turno, um candidato precisa obter 45% dos votos, ou mais de 40% desde que tenha uma vantagem de mais de 10 pontos percentuais sobre seu rival mais próximo.

Milei aparece na liderança nas duas pesquisas. Atrás dele estão Massa, em segundo lugar, e Bullrich, em terceiro.