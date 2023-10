Sede do governo argentino é alvo de ameaça de bomba, dizem jornais

Autoridades se mobilizaram após uma ligação anônima "denunciar" o suposto artefato. "Um denunciante indicou que colocou uma bomba na Casa Rosada e cortou a comunicação", diz uma nota do Ministério de Justiça e Segurança de Buenos Aires obtida pelo Página 12.

A Casa Rosada foi interditada minutos antes do fim das votações no primeiro turno das eleições presidenciais argentinas, que ocorreu neste domingo. A ligação teria ocorrido por volta das 17h30, diz o Clarín.

No primeiro momento após a inspeção externa na Casa Rosada, a situação era "normal", afirmou o Esquadrão ao jornal Clarín em uma atualização das 18h20.

Não é a primeira vez na semana de eleições que "denúncias" de bombas foram averiguadas. O Clarín afirma que, na sexta-feira (20), a alegação foi que havia um artefato no Aeroporto Internacional de Buenos Aires. Outras alegações foram feitas no contexto da guerra em Israel —vuma contra a Associação Mutual Israelita Argentina e outras contra as embaixadas de Israel e dos EUA. Todas foram denúncias falsas, de acordo com o jornal.