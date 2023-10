Oitavo voo da FAB para trazer brasileiros de Israel decola de Tel Aviv

O Itamaraty informou que "veículos contratados seguem de prontidão, aguardando a abertura da passagem de Rafah".

O Brasil continua reiterando gestões, em alto nível, com vistas a viabilizar a entrada dos brasileiros no Egito. Aeronave utilizada pela Presidência da República permanece no Cairo, aguardando autorização para resgatar os brasileiros procedentes da Faixa de Gaza.

Nota do Itamaraty