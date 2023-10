Ao menos 13 policiais são mortos após ataque no México

Os policiais foram alvo de uma emboscada, disse a mídia local.

Homens armados aguardavam a chegada dos oficiais. Eles teriam sido retirados de suas viaturas para serem mortos.

O chefe de segurança local de Coyuca de Benítez, Honorio Salinas Garay, foi morto no ataque, disse uma fonte do governo à Reuters. O secretário de Segurança Pública do município, Alfredo Alonso López, também morreu.

O subprocurador de investigações de Guerrero, Gabriel Alejandro Arturo Mendoza, esclareceu que existem algumas linhas de investigação, mas não divulgou quais.

Guerrero ocupa o 7º lugar do México em número de homicídios, com 800 assassinatos no primeiro semestre de 2023, segundo a Secretaria de Segurança e Proteção ao Cidadão do México.