Promotor desiste de ação contra Trump por suposta interferência eleitoral

A equipe de Jack Smith ressaltou que o abandono dos casos não tem relação com o mérito das denúncias. "Essa proibição é categórica e não depende da gravidade dos crimes imputados, da força das provas ou dos méritos da acusação", escreveram os promotores, em documento citado pela Associated Press.

Outros dois réus, porém, continuam respondendo ao processo sobre os documentos confidenciais. "Nenhum princípio de imunidade temporária se aplica a eles", explicaram os promotores, citando Walt Nauta, manobrista do republicano, e Carlos de Oliveira, gerente de propriedade de Mar-a-Lago, resort de Trump.

Trump criticou um suposto aparelhamento do Estado contra ele e comemorou a decisão. "Foi um sequestro político e um ponto baixo na história do nosso país que tal coisa pudesse ter acontecido, e, ainda assim, eu perseverei, contra todas as probabilidades, e ganhei. Faça a América grande novamente!", escreveu nas redes sociais.

Atriz pornô

Na semana passada, Donald Trump conquistou mais uma vitória na Justiça após a eleição. O juiz do julgamento em Nova York sobre pagamentos ocultos à atriz pornô Stormy Daniels suspendeu na quinta-feira (21), por tempo indeterminado, a sentença marcada para 26 de novembro.

Juan Merchan autorizou os advogados do presidente eleito a apresentar um recurso até 2 de dezembro para anular o processo. Com isso, ele suspendeu a sentença, conforme solicitado pela defesa do presidente eleito.