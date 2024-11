Temendo guerra, Alemanha estuda expandir rede de bunkers

Para proteger toda a população do país seria necessário construir mais 210,1 mil bunkers, o que pode levar 25 anos, a um custo de 140,2 bilhões de euros (o equivalente a R$ 853 bilhões), considerado proibitivo por analistas de defesa.

Outros questionam a utilidade dos bunkers. Em junho, Hans-Walter Borries, diretor do Instituto de Estudos Econômicos e de Segurança Firmitas, da Universidade de Witten, na Alemanha, foi um dos que mostrou ceticismo, considerando a escala do poder de fogo militar da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) e da Rússia.

A Rússia, por exemplo, tem mísseis hipersônicos que podem atingir praticamente qualquer cidade europeia a partir do exclave de Kaliningrado em dois a cinco minutos. "Não é como na Segunda Guerra Mundial, quando os avisos de bombardeiros sobrevoando Hannover em direção a Berlim davam às pessoas 15 ou 20 minutos para encontrar um bunker", disse Borries, também coronel da reserva, à DW. "Com os tempos de reação atuais, não há como avisar a população."

O plano do Ministério do Interior parece reconhecer esse problema, apontando que grandes bunkers centrais seriam muito menos úteis do que espaços protegidos descentralizados dentro de edifícios residenciais.

Tensões

As tensões envolvendo a Guerra da Ucrânia voltaram a subir nas últimas semanas com a chegada de tropas da Coreia do Norte para lutar ao lado da Rússia. Segundo autoridades americanas, o movimento motivou a mudança de postura do presidente dos EUA, Joe Biden, que autorizou Kiev a usar mísseis americanos de longo alcance em ataques ao território russo. Biden aprovou ainda o fornecimento de minas terrestres antipessoais para a Ucrânia.